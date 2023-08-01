Потерял сознание у автомойки: известного баскетболиста Никиту Шабалкина жестоко избили в Химках

Известного российского баскетболиста и чемпиона Европы 2007 года Никиту Шабалкина избили в подмосковных Химках. На спортсмена напали возле автомойки. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

По информации источника, злоумышленники нанесли ему несколько серьезных ударов руками и ногами, из-за которых у него произошла кратковременная потеря сознания. Помогли Никите прохожие, которые заметили его и вызвали бригаду скорой помощи. Приехавшие медики поместили пострадавшего на носилки и доставили в больницу.

В медицинском учреждении Шабалкину диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Состояние баскетболиста на данный момент не уточняется. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах нападения.

Ранее появились подробности состояния госпитализированной актрисы Ирины Мирошниченко. Несколько дней назад она была доставлена в больницу и помещена в реанимацию. Сейчас звезда советского кино находится в крайне тяжелом состоянии. По неподтвержденной информации, у нее даже останавливалось сердце, но кардиологам удалось вновь запустить его. Как сообщают источники, пока артистка была помещена в медикаментозную кому. Медики делают все возможное, чтобы помощь пациентке.