Пожилая мать не смогла выгнать мужа дочери из квартиры и через суд выселила собаку

В Санкт-Петербурге мать через суд выселила из квартиры собаку дочери. До этого женщина пыталась выселить ее мужа. Об этом сообщает Фонтанка.

Об инциденте стало известно 22 ноября. По данным источника, брюссельский гриффон по кличке Бона раздражал жительницу двухкомнатной квартиры на проспекте Ленина. 74-летняя женщина ругалась по этому поводу со своей 52-летней дочерью и просила выгнать маленькую собачку. Конфликт не утихал, и дело дошло до суда.

Пенсионерка пожаловалась на шерсть в квартире и постоянный шум – питомец якобы не переставая скулил, когда хозяйка уходила на работу. Дочь при этом уверяла, что Бона сидит в комнате и не покидает ее пределы, поэтому дискомфорта матери не доставляет.

Колпинский районный суд встал на сторону пожилой женщины и запретил содержать собаку в квартире. Чтобы дальше не ссориться с матерью, хозяйка отдала питомца друзьям.

Отмечается, что ранее пенсионерка пыталась выселить и мужа дочери, но в суде ей отказали.

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