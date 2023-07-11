47-летний мужчина из США искусал полицейскую собаку и попал в тюрьму. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на зарубежное издание New York Post.

По данным СМИ, недавно полицейские остановили машину местного жителя из-за превышения скорости. Когда патрульные приблизились к авто, то нарушитель внезапно выскочил из него. Сотрудники правоохранительных органов решили припугнуть мужчину служебным псом, однако он не только продолжил сопротивление, но и напал на животное.

После этого полицейские скрутили злоумышленника и доставили в участок. Во время задержания патрульные почувствовали от него сильный запах алкоголя.

Как сообщает источник, американца обвинили в нахождении за рулем в нетрезвом состоянии, нападении на полицейских и служебную собаку и хулиганстве. Ему назначили залог в 34,2 тысячи долларов.

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