Пожелтел, ломило тело: названа причина смерти Карена Енгибаряна, спасавшего людей в «Крокусе»

35-летний Карен Енгибарян, умерший спустя 5 дней после теракта в «Крокусе», спасал маму лучшего друга. Предварительно, смерть наступила в результате поражения печени из-за большого количества выпитого парацетамола.

Подробности приводит RT в своем Telegram-канале.

Мужчина прибыл к «Крокусу» после звонка друга Марка. Тому позвонила мама и сообщила о нападении террористов. Тогда Марк набрал Карена и попросил подъехать. Мужчины стали искать женщину и параллельно оказывали помощь пострадавшим – помогали подняться или провожали до скорой.

Известно, что мама погибла при теракте, женщину похоронили. Впереди у Марка похороны лучшего друга.

Он рассказал, что Карен простыл в тот день, так как отдал куртку пострадавшему. В тот же вечер у него поднялась температура, она была под 40 градусов. Мужчина вызвал скорую, но не поехал в больницу.

Он предпочел лечиться парацетамолом. Несмотря на временное улучшение, вскоре мужчина пожелтел, его увезли в реанимацию. Утром 29 марта его не стало. У мужчины осталась жена.

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