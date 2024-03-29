Умер в больнице Карен Енгибарян, спасавший людей во время теракта в «Крокусе»

В больнице скончался один из неравнодушных прохожих, который помогал спасать людей во время теракта в «Крокус Сити Холле». Карен Енгибарян надышался угарным газом, сильно простыл, и спасти его уже не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Карен не был в здании 22 марта, когда туда ворвались террористы, но он находился неподалеку. Увидев дым, он моментально среагировал и побежал вызволять из «Крокуса» людей. Несмотря на опасность, мужчина неоднократно входил внутрь, чтобы помогать пострадавшим, а затем отводил их к медикам.

Домой Енгибарян вернулся только под утро. За время нахождения в горящем концертном зале он сильно надышался газом. Через время ему потребовалась скорая медицинская помощь. Его госпитализировали с диагнозом - острая инфекция дыхательных путей. Несколько дней врачи делали все, чтобы спасти мужчине жизнь, но он все-таки скончался.

Прощание с Кареном состоится 30 марта в Армянском храмовом комплексе.

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