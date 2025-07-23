Пожаловался на боль в районе живота: египетский рапирист попал в больницу после боя с российским спортсменом

Одному из участников чемпионата мира по фехтованию в Грузии потребовалась срочная медицинская помощь. Египтянин получил травму во время поединка со представителем России, передает «Матч ТВ».

Спортивное мероприятие проходит в стране с 22 по 30 июля. Сегодня стало известно о травмировании рапириста из Египта. Он сражался с россиянином Кириллом Бородачевым.

Бородачев победил соперника, который в середине поединка неожиданно упал и пожаловался на боль в районе живота. Несмотря на ухудшение самочувствия, спортсмен бился до конца.

После боя египтянина унесли на руках в раздевалку. Оттуда пострадавший рапирист попал в больницу. Что конкретно произошло с иностранным участником турнира, пока не известно.

Ранее в Анапе местная жительница, занимающаяся бегом, попала в ловушку соседей. Ей пробило обе ноги гвоздями.