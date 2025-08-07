Поздоровалась и пострадала: пьяная женщина напала на директора школы из-за взгляда

На Ямале женщина получила административный штраф в размере 5000 рублей за нападение на школьного директора из-за косого взгляда.

Как сообщает Ura.ru, инцидент произошел еще в январе прошлого года. Жительница села Толька Красноселькупского района ЯНАО, находясь в нетрезвом состоянии, зашла в местный магазин. Там она встретила директора школы, которая, по ее словам, посмотрела на нее «низкооценивающим» взглядом. Она восприняла это как оскорбление, поэтому схватила женщину за капюшон и несколько раз ударила по голове.

Как объяснила сама директор, она всего лишь поздоровилось с вошедшей в магазин покупательницей, чья дочь учится в ее школе. Пострадавшая сразу после конфликта вызвала Скорую помощь и обратилась в полицию. Однако против нападавшей не стали возбуждать уголовное дело, ограничились лишь штрафом в 5000 тысяч рублей.

При этом суд отклонил требование пострадавшей оплатить ей моральный ущерб в размере 150 тысяч рублей. Вместо этого компенсация составила всего 30 тысяч.

