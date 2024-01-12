Появился главный подозреваемый в убийстве туристки в Турции: он давно знает женщину

Полицейские нашли подозреваемого в убийстве российской туристки в Турции. Они проверяют гида, который, предположительно, был ее мужем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, полиция в настоящее время ведет беседу с этим мужчиной.

Волонтеры отмечают, что гид, известный как Николос, активно принимал участие в поисках туристки, предоставлял новые версии и отводил поисковиков в сторону. Он также якобы настаивал на прекращении поисков. Появились странные обстоятельства: тело Надежды было обнаружено всего в 300 метрах от дома Николоса.

«Ранее обе этих точки обходили не раз, но ничего не нашли. Вероятнее, и гаджет, и мертвую женщину подкинули», – говорится в сообщении.

Согласно свидетельствам местных жителей, мужчина был женат на россиянке, но пара недавно рассталась. По слухам, после расставания женщина забрала детей, а мужчина остался в одиночестве и был обижен.

Напомним, туристка прибыла в Кемер 31 декабря и исчезла 4 января. Ее тело было найдено на горе Чалыш, и сейчас расследуется версия убийства с целью выкупа. Некоторые местные жители и волонтеры предлагают альтернативные версии, включая падение с высоты или нападение диких кабанов.

Ранее мы писали о том, что россиянин пять часов убивал жену и решил выдать это за несчастный случай. До этого мужчина не раз поднимал на нее руку, но придумывал причины и говорил, что это случайность. Со следами побоев она приезжала даже в роддом.