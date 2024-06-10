Появилось видео смертельного прыжка парашютиста в Ленобласти
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Опубликовано видео последнего прыжка разбившегося в Ленинградской области парашютиста. Его предоставляет сайт «Известия».
Падение погибший снимал лично на камеру. На кадрах появившегося в распоряжении СМИ ролика видно, что у мужчины закрутились стропы, из-за чего купол парашюта не смог раскрыться и замедлить полет. Спортсмен пытался исправить положение, вернуть стропы на место, но его вращало с большой скоростью. Он не смог справиться и разбился.
Напомним, что мужчина совершил смертельный прыжок 9 июня. Вместе с ним тогда была группа из семи человек. Погибший был опытным парашютистом. К 38-ми годам, как сообщает Telegram-канал Mash, он прыгал с парашютом 363 раза.
После гибели мужчины возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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