Появилось видео смертельного прыжка парашютиста в Ленобласти

Напомним, что мужчина совершил смертельный прыжок 9 июня. Вместе с ним тогда была группа из семи человек. Погибший был опытным парашютистом. К 38-ми годам, как сообщает Telegram-канал Mash, он прыгал с парашютом 363 раза.

После гибели мужчины возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее во время посадки самолета Сургут-Москва пьяный пассажир открыл аварийную дверь, чтобы покинуть борт. Очевидцы рассказывали, что он жаловался на жару.