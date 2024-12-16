Появилось видео, как кота Твикса выкинули из поезда на мороз

В распоряжении СМИ оказалось видео момента, как кота Твикса выбросили из поезда на мороз. Это произошло 11 января 2024 года. Ролик опубликовал сайт Kp.ru.

На кадрах видно, как один из пассажиров выносит кота из поезда, а после заходит обратно в вагон. Все это время проводница находилась рядом. Несколько секунд после ухода мужчины она еще смотрела на улицу, предположительно, следя за животным.

Напомним, что Твикс ехал к своему хозяину на поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург. Кот находился в переноске, и за ним следил отчим владельца. Однако в какой-то момент он смог выбраться. Тогда его и заметили другие пассажиры. Посчитав Твикса бродячим, его выбросили на мороз.

Тело кота обнаружили зоозащитники. После этого было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК «Жестокое обращение с животными». Общественность винила в смерти Твикса проводницу. Однако кадры доказали, что его выбросила не она, а пассажир. В его действиях не нашли состава преступления, поэтому дело было прекращено.

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