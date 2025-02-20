«Появились травмы»: телеведущая заявила, что пострадала от рук хирургов в клинике

Телеведущая Леля Хаммер заявила, что пострадала от рук хирургов в частной московской клинике. В беседе с 360.ru она рассказала, что сделала блефаропластику и височный лифтинг. Результат ее неприятно удивил.

«Блефаропластика верхняя просто ужасно сделана. В принципе, это самая легкая операция, которая вообще существует в пластической хирургии», — высказалась она.

Женщина пожаловалась на некрасивые шрамы после процедуры. Что касается височного лифтинга, то по словам пострадавшей, он «не встал». Она говорила с врачом, но он якобы не помнит, что именно сделал.

«Очень много косяков: где-то недобрали кожные лоскуты, где-то перебрали, и получились заломы некрасивые», – поделилась собеседница.

Телеведущая считает, что во время хирургического вмешательства ей могли задеть нерв. Она рассказала, что в первое время мучилась от болей и даже не могла коснуться рукой головы.

«Появились травмы, швы после того, как их сняли, сами расходились, потом сами зажили, врач в курсе», — пожаловалась она.

Хаммер добавила, что на данный момент идут заседания по этому делу. Но клиника подделала документы. Женщина говорит, что по ним ее оперировал другой врач. Она предположила, что у ее специалиста может не быть гражданства, именно поэтому его «скрывают».

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