«Хейтеры всегда найдутся»: хирург Хайдаров отрицает обвинения в некачественной пластике Гоар Аветисян

Пластический хирург Тимур Хайдаров отреагировал на обвинения в некачественных операциях, которые сделали блогерше Гоар Аветисян в его клинике. Он заверил, что пациентка недовольств не высказывала, а сам он считает, что у нее «шикарное тело».

На странице в социальной сети Гоар опубликовала пост, в котором отметила, что научилась принимать себя с любыми недостатками, в том числе с шрамами и рубцами. Она отметила, что они не заживают, однако больше ее не волнуют.

Хайдаров же заявил, что никаких проблем у Аветисян не видит. По его словам, девушке оказали услугу, а дальше уже все зависит от того, как она поддерживает результат. Например, важно следить за питанием.

«А кто сказал, что Гоар недовольна? Она довольна. Посмотрите ее фото в Сети. Ребят, ну я считаю, что мы создали ей шикарное тело. Да, она и сама молодец — следит за питанием. Какая разница, как она себя поддерживает? Хейтеры всегда найдутся», - отметил Тимур в интервью Евгении Андреященко.

Хирург напомнил, что липосакция – это просто способ вернуть тело, которое было в молодости. Но если его не поддерживать, то со временем фигуры мечты можно легко лишиться.

Ранее Тимур Хайдаров прокомментировал обвинения Александра Вдовина в свой адрес.