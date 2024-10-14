Появились подробности о состоянии пострадавших при обрушении декорации на съемках фильма

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения пола на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленобласти. Во время случившегося пострадали не менее восьми детей.

В результате СУ СК РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Съемки «Василия Теркина», как пишет 47news, проходили под Лугой в Ленобласти. ЧП случилось около двух часов дня 13 октября на железнодорожном полигоне в Толмачевском поселении. Семеро человек упали вместе с полом вагона ретропоезда.

Число пострадавших составило 23. В числе тех, кто провалился, оказался и режиссер картины Карен Геворгян. По его словам, практически всех пострадавших отпустили по домам. Госпитализация потребовалась только одной женщине, у которой обнаружили перелом костей колена.

Самой маленькой пострадавшей оказалось семь лет. Несовершеннолетним также оказали необходимую медпомощь.

Ранее гимнастка из династии Запашных рухнула во время выступления. Пострадавшая сломала обе руки в результате случившегося.