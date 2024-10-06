Гимнастка из династии Запашных рухнула во время выступления: что известно о ее состоянии

Представление в кемеровском цирке закончилось падением воздушной гимнастки Валерии Запашной. Артистка упала с высоты шести метров и сломала обе руки.

О произошедшем рассказал дрессировщик Эдгард Запашный в своем Telegram-канале. По его словам, циркачка получила травму во время выступления 5 октября.

На опубликованных в Сети кадрах артистка выполняла трюк в паре. После сальто Валерия не смогла зацепиться за партнера. Она рухнула на арену и приземлилась на руки.

Пострадавшую доставили в больницу. Хирурги сделали циркачке операцию и наложили гипс.

«В результате падения у артистки переломы обеих рук. В данный момент лучшие хирурги Кузбасса помогают пострадавшей», — пояснил Запашный.

Артистку навестил в больнице ее брат и муж. Валерию перевели в палату, а супруг кормит ее — циркачка не может есть самостоятельно из-за гипса на руках. Брат женщины выразил уверенность, что она вернется к выступлениям уже через месяц. Запашная выглядит бодро и шутит, что наконец-то оказалась в отпуске.

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