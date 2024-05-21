Появились первые кадры с экс-участником «Дома-2» Александром Гобозовым из тюрьмы

В Сети появились первые кадры с экс-участником реалити-шоу «Дом-2» Александром Гобозовым из тюрьмы. Мужчина не выглядит изможденным – он в чистой тюремной одежде и хорошем настроении.

Видео опубликовал StarHit.

На кадрах Гобозов, находясь за решеткой на свежем воздухе, произносит: «Гоша, здорово, приветствую».

Напомним, звезду «Дома-2» посадили в тюрьму на полтора года. Он судим по статье «Разбой» и отбывает наказание в исправительной колонии общего режима. Перед вынесением наказания звезда несколько месяцев находился под домашним арестом.

Известно, что Гобозов напал на женщину и избил ее. Мужчина утверждал, будто его спровоцировали.