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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 21 мая 2024, 17:29
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Появились первые кадры с экс-участником «Дома-2» Александром Гобозовым из тюрьмы

Появились первые кадры с экс-участником «Дома-2» Александром Гобозовым из тюрьмы

© Freepik

В Сети появились первые кадры с экс-участником реалити-шоу «Дом-2» Александром Гобозовым из тюрьмы. Мужчина не выглядит изможденным – он в чистой тюремной одежде и хорошем настроении.

Видео опубликовал StarHit.

На кадрах Гобозов, находясь за решеткой на свежем воздухе, произносит: «Гоша, здорово, приветствую».

Напомним, звезду «Дома-2» посадили в тюрьму на полтора года. Он судим по статье «Разбой» и отбывает наказание в исправительной колонии общего режима. Перед вынесением наказания звезда несколько месяцев находился под домашним арестом.

Известно, что Гобозов напал на женщину и избил ее. Мужчина утверждал, будто его спровоцировали.

Александр Гобозов

Александр Гобозов

© Скриншот видео

Источник фото:Freepik
Источник:StarHit
Автор:Лилия Караева
Теги:
тюрьма
наказание
Дом-2