Появились огромные волдыри на шее и руках: москвич спрятался в кустах от дождя и вскоре попал в больницу

Житель Москвы попал в больницу с тяжелыми химическими ожогами. Перед этим мужчина прятался от дождя в кустах, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Непогода застала 60-летнего москвича днем на улице. Он спрятался от дождя в кустах, а когда все прошло — то отправился по делам. К вечеру у мужчины появились огромные волдыри на шее и руках.

Пострадавший горожанин обратился за помощью в медучреждение. У него обнаружили сильные ожоги, которые, как выяснилось, появились из-за борщевика. Пока мужчина прятался в нем от дождя, капли, смешиваясь с ядовитым соком, стекали по его коже. А когда вышло солнце, то вещество прожгло москвичу кисти и шею.

Ранее московские врачи спасли дачника, который получил ожоги 80% тела. Мужчина косил траву на своем участке и не заметил борщевик.