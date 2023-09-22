Появились новые подробности состояния беременной екатеринбурженки, упавшей под поезд в метро

В Екатеринбурге продолжают сражаться за жизнь беременной женщины, которая упала под состав в метро. Недавно ей была проведена вторая операция. Ее состояние по-прежнему оценивается как тяжелое. Об этом сообщает Ura.ru.

Пострадавшая все еще остается в реанимации. О результатах нового хирургического вмешательства пока ничего неизвестно. Также врачи не дают никаких прогнозов на выздоровление пациентки.

Напомним, что екатеринбурженка пострадала 18 сентября. Без постороннего вмешательства она упала на рельсы на станции метро «Проспект Космонавтов». Очевидцы рассказали, что никто женщину не толкал, и она полетела вниз сама. По одним данным, она перед этим плакала, а по другим – она просто нагнулась, но не удержалась на ногах. По словам свидетелей, произошедшее не было похоже на попытку самоубийства.

Ранее стало известно, что умерший от неизвестной инфекции ребенок из Красноярска не ел в школе, а питался дома. Отметим, что с момента заражения и до остановки сердца прошло только два дня.