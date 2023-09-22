Питался дома: умерший от неизвестной инфекции мальчик в Красноярске не ел в школе

Восьмилетний мальчик, скончавшийся от неизвестной инфекции в Красноярске, не ел в школе. Об этом рассказали в Следственном комитете Красноярского края.

Подробности узнал сайт kp.ru.

Ряд СМИ писал, что ребенок отравился в учебном заведении. Однако точно известно, что он не ел в школьной столовой. Мальчик питался домашней едой.

18 сентября ребенок почувствовал себя плохо. Начались рвота и боль в животе. На утро поднялась температура.

Мальчику вызвали педиатра, но назначенное врачом лечение не помогло. 20 сентября ребенок попал в реанимацию и умер на руках у врачей.

Какая инфекция стала причиной смерти, неизвестно. Это предстоит выяснить. Назначена судмедэкспертиза. Семья, в которой рос ребенок, не стояла на учете и характеризуется положительно.