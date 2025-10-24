Появились новости о застрявших на вершине Манаслу российских альпинистах

Российские альпинисты не застревали на горе Манаслу высотой в 7 тыс. метров в Непале. Группа спускается и не нуждается в помощи спасателей.

По информации Telegram-канала Mash, альпинисты начали восхождение 17 октября. В составе группы: скульптор Сергей Кондрашкин, самая молодая женщина, получившая значок «Снежного барса» Наталья Белянкина, чемпион России по альпинизму и мастер спорта Кирилл Эйземан. Их инструктор-проводник Виталий Шипилов неоднократно поднимался на Эльбрус.

Туристы двигались по классическому маршруту, а после пошли без поддержки шерпов, перил и троп. На подъем им понадобилось пять дней. Накануне альпинисты поднялись на вершину Манаслу, но из-за сильного ветра им пришлось провести ночь в палатках.

На данный момент туристы находятся на высоте 7 тыс. метров. С ними все в порядке — в запасах достаточно кислорода. Членам группы предстоит пройти еще три лагеря. Правда, ситуация осложняется плохой видимостью.

Ранее сообщалось, что путешественники застряли на вершине Манаслу и ночуют при температуре минус 28 градусов.