Ночуют в палатке при минус 28 градусах: группа российских альпинистов застряла на вершине Манаслу в Непале

Группе российских туристов в Непале требуется экстренная помощь. Путешественники застряли на вершине Манаслу и не могут спуститься уже несколько дней, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пятеро альпинистов из РФ поднялись на высоту 8163 метра. Они достигли вершины 22 октября, однако на спуск у людей сил не осталось. Виной всему внезапно свалившиеся трудности: сильный ветер, снегопад и плохая видимость.

Путешественники, которые уже несколько дней ночуют в палатке при температуре минус 28 градусов, связались с местными спасателями. Какие меры будут приняты по вызволению россиян с вершины, пока еще не известно.

Ранее сообщалось, что российских альпинистов завалило камнями в горах Кабардино-Балкарии. Один из участников восхождения получил травмы, несовместимые с жизнью.