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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 апреля 2024, 15:18
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Убитой жене бывшего министра Казахстана посвятили показ в Париже

Дизайнер Акшулакова посвятила показ жене бывшего министра Казахстана Бишимбаева.
Убитой жене бывшего министра Казахстана посвятили показ в Париже

© Freepik

Дизайнер Зарина Акшулакова посвятила показ своего бренда I'm Different Салтанат Нукеновой, убитой супруге бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

Уточняется, что дефиле состоялось в столице Франции в ноябре минувшего года, но кадры с мероприятия дизайнер разместила лишь сейчас. На размещенном видео манекенщица идет по подиуму в мужской оверсайз-рубашке белого цвета. Основательница марки заявила, что этот предмет гардероба служит символом страшных событий, которые происходят в Казахстане.

«После дефиле мне дали слово, на французском я воспользовалась возможностью и сделала заявление: "Эта огромная рубашка как искаженная форма — гротеск. В Казахстане большая проблема — домашнее насилие, высокое социальное давление на женщин, традиционное и от мужчин"», — поделилась Акшулакова.

Напомним, Куандык Бишимбаев был задержан 9 ноября 2023 года в Астане. За день до этого бывший министр экономики и его супруга были на концерте, где между ними произошла ссора. После этого они отправились в ресторан, где экс-чиновник избил жену. Сейчас Бишимбаева судят за жестокую расправу над женой, его обвиняют в лишении жизни с особой жестокостью и причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев.

Ранее сообщалось, что дочь певца Александра Серова купила свадебное платье за пять часов до росписи в ЗАГСе.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
дизайнер
бренд
модный показ