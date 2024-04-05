Убитой жене бывшего министра Казахстана посвятили показ в Париже

Дизайнер Зарина Акшулакова посвятила показ своего бренда I'm Different Салтанат Нукеновой, убитой супруге бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

Уточняется, что дефиле состоялось в столице Франции в ноябре минувшего года, но кадры с мероприятия дизайнер разместила лишь сейчас. На размещенном видео манекенщица идет по подиуму в мужской оверсайз-рубашке белого цвета. Основательница марки заявила, что этот предмет гардероба служит символом страшных событий, которые происходят в Казахстане.

«После дефиле мне дали слово, на французском я воспользовалась возможностью и сделала заявление: "Эта огромная рубашка как искаженная форма — гротеск. В Казахстане большая проблема — домашнее насилие, высокое социальное давление на женщин, традиционное и от мужчин"», — поделилась Акшулакова.

Напомним, Куандык Бишимбаев был задержан 9 ноября 2023 года в Астане. За день до этого бывший министр экономики и его супруга были на концерте, где между ними произошла ссора. После этого они отправились в ресторан, где экс-чиновник избил жену. Сейчас Бишимбаева судят за жестокую расправу над женой, его обвиняют в лишении жизни с особой жестокостью и причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев.

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