Повторила трагичную судьбу своей сестры: девочка сварилась заживо в кипящем котле

В Индии семья лишилась двух девочек из-за трагичной случайности. Сестры по очереди свалились в кипящий котел с нутом и погибли. Разница между двумя случаями — два года, передает The Times of India со ссылкой на источник.

Обе смерти произошли в районе Сонбхадра штата Уттар-Прадеш. Последний случай стал роковым для полуторагодовалой девочки. Она играла возле казана с кипящим нутом и в какой-то момент упала в него. От полученных ожогов малышка погибла в этот же день.

Два года назад семья таким же образом лишилась другого ребенка. Пара, у которой погибают дети, владеет придорожным киоском с едой.

Ранее в Индии женщина облила супруга кипящим маслом. Она увлекалась жестоким контентом в Сети и пошла на преступление, следуя интернет-совету. Пострадавшему мужчине повезло, так как он выжил.