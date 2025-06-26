Интересовалась жестоким контентом: женщина облила мужа кипящим маслом, следуя советам из интернета

Жительница индийского штата Раджастан решила избавиться от мужа и нашла совет, как это сделать, в интернете. Она облила супруга кипящим маслом и заперла в спальне, передает News9Live.

Поводом для расправы стал роман женщины с другим мужчиной. Отношения в паре ухудшились, и индианка предприняла попытку избавиться от партнера при помощи совета из Сети. Родственники жительницы штата утверждают, что ее активно интересовал жестокий интернет-контент.

Как установило следствие, в одну из ночей женщина вскипятила смесь масла и воды и вылила ее на спящего мужа. После этого она заперла дверь спальни, чтобы супруг не мог позвать на помощь. Однако крики мужчины услышали соседи. Они вызвали на место экстренные службы.

Пострадавший глава семейства поступил в больницу с сильными ожогами. Его жену задержали местные правоохранители. По факту случившегося ведется расследование.

Ранее в Индии родственники невесты убили жениха на свадьбе. Конфликт между мужчиной и близкими девушки произошел из-за музыки.