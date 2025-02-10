«Повод выдохнуть»: жена избитого комментатора Скворцова раскрыла его состояние

Журналист Дмитрий Ерыкалов опроверг информацию о тяжелом состоянии спортивного комментатора Романа Ерыкалова, попавшего в реанимацию в Новосибирске. Пострадавший уже пришел в сознание и поговорил по телефону с женой.

Ерыкалов пояснил, что несколько часов назад Роман разговаривал по телефону с женой Ксенией. Комментатор не помнит, как оказался в больнице, но ему уже стало лучше.

«Учитывая, что он провёл последние сутки в реанимации, это повод немного выдохнуть», — написал коллега Романа в своем Telegram-канале.

Сегодня Ерыкалова отвезут в областную больницу. Состояние его здоровья лично контролирует министр здравоохранения Новосибирской области.

Журналист призвал написать Роману добрые слова в комментариях. Он также попросил пока не звонить журналисту, поскольку ему тяжело разговаривать.

Жена Скворцова подтвердила в социальных сетях, что общалась с мужем.

«Подтвердили черепно-мозговую травму. Состояние тяжелое, но жизни ничего не угрожает», — пояснила Ксения, уточнив, что супруг попал в больницу после инцидента, связанного с криминалом.

Ранее стало известно, что комментатор Роман Скворцов заступился за знакомого, после чего его избили. В Новосибирске он комментировал матч звезд Континентальной хоккейной лиги.