Повесила замок: жители коммунальной квартиры через суд остановили захват общего туалета старушкой

В одной из коммунальных квартир Санкт-Петербурга произошел «захват» общественного туалета. Пенсионерка повесила на дверь уборной замок, а ключи оставила только себе. При этом контролировала старушка и кухню – на ней она установила видеокамеру. Ее соседи не захотели мириться с такими правилами и подали на пожилую женщину в суд.

Как сообщило издание 78.ru, ссылаясь на главное управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу, на крайние меры пенсионерка пошла из-за конфликта с одним из соседей. Причем разборки между ними начались, как только новый жилец заехал в квартиру.

Петербурженка владеет сразу тремя комнатами из 11 и при этом не любит делить помещения с другими людьми. Она активно всегда следит за порядком и бдит, чтобы ее правила никем не нарушались. Вот только новый сосед подчиняться отказывался, оттого и возникали ссоры.

Мужчина долго терпел, но последней каплей стал замок на общественном туалете. Тогда он решил обратиться в суд и к нему присоединились другие жильцы. В итоге пенсионерка дело проиграла, и ее обязали выдать дубликаты ключей от уборной остальным соседям, а также убрать видеокамеру. В случае неисполнения требований ей грозит штраф.

Ранее мы рассказывали, как в Екатеринбурге пенсионерка держала в страхе весь многоквартирный дом, не выключая газ на кухне. Жильцы не раз пытались убедить старушку, что причина запаха кроется в ее плите, но она отказывалась это принимать, пока управляющая компания принудительно не перекрыла газ по стояку.