Мужчина приревновал сожительницу и зарубил топором двух мужчин в Тюмени

В Тюмени 29-летний житель приревновал сожительницу к соседу и зарубил его топором. Мужчина также расправился с его приятелем. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 4 мая. Местный житель был на застолье, которое проходило в частном доме на улице 5-й Степной переулок. Там он находился в состоянии алкогольного опьянения и приревновал сожительницу к 48-летнему соседу. Он взял топор и явился к нему в дом, где сосед распивал спиртное со своим 47-летним приятелем.

«Нанес сначала не менее двух ударов одному потерпевшему, а затем не менее одного удара очевидцу преступления – гостю соседа», – отмечается в сообщении kp.ru.

Мужчины скончались на месте, а очевидцы вызвали полицейских. Следователи осмотрели место преступления и изъяли орудие убийства. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Расследование продолжается.

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