Повар Барака Обамы найден мертвым недалеко от его резиденции

У американского курорта Мартас-Виньярд погиб личный повар бывшего президента Штатов Барака Обамы – Тафари Кэмпбелл. 45-летний мужчина умер во время катания на байдарке около летней резиденции экс-президента.

Об этом сообщил сайт mk.ru со ссылкой на The Guardian.

Кэмпбелл искали с вечера воскресенья. Тело гребца извлекли в понедельник, на нем не оказалось спасательного жилета.

В момент трагедии Обамы и его жены не было дома в Мартас-Виньярде. Семья бывшего президента заявила, что их «сердца разбиты» из-за смерти повара.

Барак и Мишель Обамы охарактеризовали погибшего как талантливого повара, «креативного и увлеченного едой». Они назвали его «любимой частью семьи» и заявили, что Тафари был «теплым, веселым, необычайно добрым человеком».

У погибшего остались жена и сыновья.

Ранее врач-психиатр Владимир Каторгин назвал возможное заболевание президента США Джо Байдена, который имеет проблемы с памятью и ориентацией в пространстве и времени.