Повалили на пол и били ногами: издевательства над мальчиком в соцприюте обернулись уголовным делом

Сотрудники правоохранительных органов приступили к выяснению обстоятельств избиения ребенка в социальном приюте Набережных Челнов. Группа подростков унижала и издевалась над мальчиком в одной из спален, пока рядом не было воспитателей, передает Газета.Ru.

Фигурантами уголовного дела о халатности оказались руководители социального приюта для детей и подростков. Свидетельницей избиения несовершеннолетнего в Набережных Челнах стала случайная прохожая. Женщина увидела, как в одной из спален группа несовершеннолетних школьного возраста издевается над мальчиком. Хулиганы повалили ребенка на пол и стали бить ногами. Воспитателей в это время рядом не было.

После инцидента руководство социального приюта дало комментарий. По словам управляющих, дети таким образом играли между собой. Однако правоохранители расценили их действия по-другому. Также глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил председателю местного отделения ведомства доложить о ходе расследования уголовного дела.

Ранее в Пермском крае подростки напали на девочку-инвалида. Они избили сверстницу за то, что она выкладывала в Сеть совместные фото.