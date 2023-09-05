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11:08, 05 сентября 2023
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Повалили на пол и били ногами: издевательства над мальчиком в соцприюте обернулись уголовным делом

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело после избиения мальчика в соцприюте .

Повалили на пол и били ногами: издевательства над мальчиком в соцприюте обернулись уголовным делом

© freepik

Сотрудники правоохранительных органов приступили к выяснению обстоятельств избиения ребенка в социальном приюте Набережных Челнов. Группа подростков унижала и издевалась над мальчиком в одной из спален, пока рядом не было воспитателей, передает Газета.Ru.

Фигурантами уголовного дела о халатности оказались руководители социального приюта для детей и подростков. Свидетельницей избиения несовершеннолетнего в Набережных Челнах стала случайная прохожая. Женщина увидела, как в одной из спален группа несовершеннолетних школьного возраста издевается над мальчиком. Хулиганы повалили ребенка на пол и стали бить ногами. Воспитателей в это время рядом не было.

После инцидента руководство социального приюта дало комментарий. По словам управляющих, дети таким образом играли между собой. Однако правоохранители расценили их действия по-другому. Также глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил председателю местного отделения ведомства доложить о ходе расследования уголовного дела.

Ранее в Пермском крае подростки напали на девочку-инвалида. Они избили сверстницу за то, что она выкладывала в Сеть совместные фото.

Источник фото:freepik.com
Источник:Газета.Ru
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избиение
ребенок
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