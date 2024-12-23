Потрясло даже опытных полицейских: мужчина отрубил голову годовалому сыну

В Соединенных Штатах произошло одно из самых страшных преступлений в истории, пишет Daily Mail. Американец отрубил годовалому сыну голову и потряс даже опытных полицейских.

Стражи порядка отправились на вызов, где 28-летний житель округа Сакраменто Андрей Демский повздорил со своей супругой. Изначально ничто не предвещало беды. Однако когда полицейские оказались внутри дома, то стали свидетелями ужасающей картины. В одной из комнат лежало тело обезглавленного годовалого ребенка.

Мать мальчика смогла покинуть дом еще до прибытия полиции. Главу семейства задержали и отправили в изолятор. В нем он будет дожидаться суда.

По данным СМИ, убитый мальчик был невероятно добрым. Он любил собак и гулять со своими родителями.

Ранее в США 17-летняя мать вырезала сердце у новорожденного ребенка. Стражи порядка задержали несовершеннолетнюю, когда она копала могилу.