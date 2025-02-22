Потревожил старика: темнокожий подросток постучал не в ту дверь и получил пулю в голову

В Канзас-Сити ошибка едва не стоила темнокожему подростку жизни. Парень перепутал дверь, после чего попал в больницу с огнестрельным ранением. В него выстрелил пожилой мужчина, передает Associated Press.

По данным СМИ, инцидент произошел еще в 2023 году. Молодой человек должен был забрать своих братьев, однако перепутал улицу и потревожил старика. Хозяин дома стремительно отреагировал на появление незнакомца и выстрелил.

Пуля попала темнокожему подростку в голову, тем не менее он смог выжить. Врачи спасли парня. Через несколько дней американец, устроивший стрельбу, признал себя виновным и внезапно умер.

За совершенное преступление ему грозило до 7 лет тюрьмы. Пострадавший парень после выздоровления продолжил учебу.

Ранее сообщалось, что в США женщина хотела белого ребенка, а родила негритенка. Ошибка произошла по вине врачей.