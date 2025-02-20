Его забрали: в США женщина хотела белого ребенка, а родила негритенка

В США 38-летняя женщина намерена засудить клинику, в которой ей сделали неудачное ЭКО. Доктора допустили сразу две ошибки — в результате чего пациентка сначала родила ребенка-негритенка (хотя рассчитывала на европеоида), а после его лишилась.

Как сообщает NBC, расовая драма разыгралась в штате Джорджия. Одинокая блондинка с голубыми глазами решила подобрать себе донора спермы с аналогичной внешностью. После успешного искусственного оплодотворения и беременности пришел срок рожать — и на свет появился чернокожий ребенок.

«Вся любовь и радость, которую я испытывала, впервые увидев его, тут же сменилась страхом. Как такое могло случиться?» — приводит канал ее слова.

Женщина, как видно, была удивлена — однако уже полюбила выношенного под сердцем малыша и даже не думала о том, чтобы его оставить.

Ее чувства никуда не ушли даже после проведения теста ДНК, который показал, что она не является матерью. Как выяснилось, ей подсадили эмбрион от другой пары.

«Я надеялась, что это была просто путаница со спермой. Я даже подумать не могла, что они перепутали эмбрионы», — поделилась пострадавшая.

В результате настоящие родители мальчика вышли на связь и решили забрать ребенка. Женщина отдала его им добровольно — но теперь намерена судиться с клиникой, врачи которой доставили ей столько неоднозначных эмоций.

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