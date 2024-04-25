Потребовали немедленного отчисления из ВУЗа: сын замглавы Тобольска подставил мать, помочившись на камеру в подъезде

Сын замглавы Тобольска помочился на камеру в подъезде, после чего скандальное видео распространилось в Сети. Жители города потребовали, чтобы 20-летнего юношу отчислили из ВУЗа, и ему пришлось извиняться за сделанное и убирать за собой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы тюменского города Анастасии Гулиной, вся эта неприятная ситуация произошла еще в середине января текущего года. Однако заговорили о ней только сейчас. Молодой человек уже осознал свою ошибку и принес извинения жителям многоквартирного дома. Более того, он сделал все, чтобы устранить последствия своего похода в туалет в неположенном месте.

«20-летний юноша принес извинения, причем с видеофиксацией. Он пересадил цветок, он собственноручно вымыл весь подъезд. На тот момент инцидент был исчерпан, то есть жители этого подъезда удовлетворились принесенными извинениями», - отметила Гулина.

Пресс-службой было предоставлено то самое видео, на котором молодой человек извинился. В нем он подчеркивал, что впредь не позволит себе поступать подобным образом.

Напомним, что в скандальном ролике, который опубликовали в Интернете, студент вышел на лестничную клетку в нижнем белье и помочился около лифта. Предположительно, он в этот день распивал алкогольные напитки со своими друзьями, которые и сделали запись.

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