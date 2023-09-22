Потребовалась срочная операция: как себя чувствует корги, съевший 1 кг камней в маринаде

Ветеринары полтора часа проводили сложную операцию корги, который проглотил почти килограмм камней. Все произошло после выходных на даче, где питомцу приглянулись садовые камни, на которые хозяева вылили шашлычный маринад. Об этом сообщает телеканал «360».

Заведующая Советской ветеринарной лечебницы Юлия Богданова рассказала, что собаке сделали рентген, который показал полный желудок камней. Часть из них прошли в кишечник. В такой ситуации медлить было нельзя.

«Приняли решение экстренно оперировать, потому что без операции мог бы быть летальный исход. Полтора часа длилась вся операция, хирургическим путем достали из желудка камни», – рассказала специалист.

По ее словам, хозяева пса внимательно соблюдали все рекомендации, водили его на капельницы, следили за питанием и соблюдением диеты.

«Хаммеру снимали швы. Он довольный, немножко похудел», – добавила Богданова.

А вот президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с Газета.Ru осудил хозяев корги. Кинолог заявил, что сытая собака не будет есть щебень, а корги является очень интеллектуальной породой.

«В ответственных руках, у владельцев, которые любят своих животных, такого не может в принципе произойти. Ну да, может понюхать, они не такая порода, которая будет хватать и грызть что-то», – уверен специалист.

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