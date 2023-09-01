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16:09, 01 сентября 2023
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Потребовалась операция: подросток вывихнул плечо, пытаясь удержать свинью на поводке

В Подмосковье подросток вывихнул плечо во время выгула свиньи на поводке .

Потребовалась операция: подросток вывихнул плечо, пытаясь удержать свинью на поводке

© freepik

В Московской области 15-летний юноша оказался в больнице после прогулки со свиньей. Животное на поводке резко дернулось, и подросток почувствовал острую боль. Медики диагностировали у несовершеннолетнего пациента вывих плеча, передает Газета.Ru.

Историю о том, как мальчик получил травму во время прогулки со свиньей, рассказала представители регионального минздрава. По их словам, школьник надел на животное поводок и пошел гулять по улицам. В какой-то момент свинья потянулась и резко дернула трос. Мальчик, не ожидая этого, подался вслед за ней и почувствовал резкую боль в плече. Ощущения были настолько дискомфортными, что несовершеннолетнего пришлось доставить в больницу.

В ходе осмотра врачи установили, что мальчик вывихнул плечо. Травма оказалась серьезной, поэтому школьнику сделали операцию. Сейчас его состояние в норме. По словам медиков, на реабилитацию поврежденной руки потребуется от трех до шести недель.

Ранее житель Красноярска кинул самокат в 14-летнего подростка. У пострадавшего мальчика обнаружили разрыв мочевого пузыря.

Источник фото:freepik.com
Источник:Газета.Ru
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свинья
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