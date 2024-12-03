Потолок рухнул на трех учениц в школьном туалете: дети госпитализированы

В Самарской области в школе обрушился потолок, из-за чего были госпитализированы трое учениц. Дети шли в туалет, а попали в больницу. Все произошло в поселке Нагорный. Кадры публикует 360.ru.

По данным источника, в учебном учреждении на пол упали потолочные плиты. В это время школьницы зашли в туалет попить воды и пообщаться. Они услышали странные звуки, а после на них обрушился потолок.

В итоге три девочки получили травмы, в школу вызвали сотрудников скорой помощи. Дети были госпитализированы, сейчас их обследуют.

Напомним, что похожая ситуация произошла в школе Красногорска. Там потолок обрушился при входе в спортивный зал. Это случилось в конце октября, тогда пострадали трое учеников пятого класса. Они получили медицинскую помощь.

Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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