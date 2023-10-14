Поток нечистот «смыл» со скамейки студента и преподавателя в колледже

Неприятный инцидент произошел в одном из колледжей Хабаровска. Поток канализационных вод накрыл преподавателя и студента техникума техносферной безопасности и промышленных технологий, когда те сидели на лавочке у стены, передает в Telegram-канале Хабарейро. Хабаровск.

Прорыв трубы в дальневосточном учебном заведении попал на камеры видеонаблюдения. На записи, опубликованной в Сети, видно, как ничего не подозревающие преподаватель и студент сидят на лавочке возле стены, за которой проходят коммуникации. В какой-то момент их разговор прервал грохот. Затем поток канализационных вод выбил дверцу, что закрывала доступ к трубам, и окатил женщину и молодого человека.

В результате случившегося ученик колледжа и преподаватель не пострадали. Досталось, по всей видимости, только ноутбуку, который студент держал у себя на ногах.

Ранее в Подольске мужчина скончался от удара током при попытке перекрыть воду из-за прорыва шланга. Его труп обнаружили вернувшиеся с работы родственники.