Потерявшей пятого ребенка матери из Красноярского края грозит до 2-х лет колонии

Жительнице села Красная Сопка, пятый ребенок которой умер в ночь на 2 февраля, грозит до двух лет колонии. В отношении нее могут возбудить уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, смерть новорожденного не связана со смертями четырех детей семьи, погибших от отравления. Мальчик был абсолютно здоров и находился на грудном вскармливании. С его 32-летней матерью и 34-летним отцом сейчас все в порядке.

Супруги недавно вернулись в тот дом, где после борьбы с тараканами умерли четверо детей. После случившегося семья сделала ремонт в жилище.

1 февраля мать уложила малыша как обычно в кровать. Уже ночью она обнаружила сына без признаков жизни. По данным следователей, ребенок неудачно срыгнул и захлебнулся рвотными массами. Женщина уверяет, что ее рацион не менялся и не понимает, почему это произошло.

Вскрытие тела проведут завтра. Решается вопрос о возбуждении дела о причинении смерти по неосторожности против матери ребенка. Ей грозит до двух лет колонии.

Напомним, 21 сентября прошлого года госпитализировали семью из шестерых человек. В тот же день скончались 13-летняя девочка и 6-летний мальчик. На следующий умерла их 11-летняя сестра. 23 сентября не стало четвертого ребенка – 12-летней девочки. Родителям удалось выжить. В ноябре прошлого года женщина снова родила малыша.