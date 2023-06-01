«Схватил и завел в машину»: житель Сургута решил заступиться за сына и избил чужого ребенка

Житель Сургута решил заступиться за сына и избил чужого ребенка. Об этом сообщает портал Ura.ru.

По данным источника, наследник мужчины пожаловался на то, что его обижают на детской площадке. Узнав об этом, родитель напал на 10-летнего мальчика и нанес ему несколько ударов по лицу. В результате избиения врачи обнаружили у потерпевшего ушиб мягких тканей.

«Мой сын его даже не трогал. Он схватил моего ребенка, завел в машину и, как говорил сын, ударил несколько раз по лицу», — сообщила мама 10-летнего мальчика.

Женщина добавила, что написала заявление на мужчину в полицию. Также, по ее словам, после нападения сыну требуется помощь психолога. Несмотря на это, сам житель Сургута отрицает причастность к избиению ребенка. Если правоохранительным органам удастся доказать обратное, то мужчине грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей.

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