«Цени тех, кто рядом»: пятиклассник в Подмосковье перед смертью написал матери

В Подмосковье пятиклассник с исключительно положительной характеристикой покончил с собой и оставил записку. Послание нашли при осмотре квартиры.

Трагедия произошла 27 апреля в седьмом часу вечера. Тело ребенка нашли возле многоэтажки. Ребенок позвонил матери за 20 минут до смерти и обсудил домашнее задание.

По словам женщины, у 11-летнего сына было отличное настроение, ни о каких конфликтах он не рассказывал. Родственница не смогла сказать, что побудило его на этот шаг.

В записке, которую нашли в квартире, говорилось: «Цени тех, кто рядом. Я ушел в 18.32».

Мальчик учился в школе рядом с домом. Педагоги отзывались о нем, как о порядочном и прилежном ученике, пишет сайт mk.ru.

Известно, что 32-летняя мама работала воспитателем. С отцом умершего она находится в разводе, но мужчина иногда забирал ребенка к себе.

Ранее мы писали о смерти 11-классника в Москве. Подросток отправил родителям сообщение перед гибелью.