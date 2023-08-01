Потеряла зрение из-за имплантов: англичанка рассказала историю о неудачной пластике

32-летняя женщина из Англии рассказала, что потеряла зрение после операции по увеличению груди. Об этом сообщает британское издание Independent.

Еще в 19 лет англичанка стала победительницей конкурса красоты, за что получила денежный приз. Тогда она решила увеличить грудь. После хирургического вмешательства у девушки стали выпадать волосы, появилась усталость и экзема, однако она долго не могла выяснить причину.

Затем она временно перестала видеть и решила проконсультироваться по этому поводу у врачей. По предположению медицинских работников, пациентка могла страдать от аутоиммунного заболевания или пребывать в состоянии шока.

Но, как только девушка удалила импланты из груди, симптомы исчезли. Момент «просветления» произошел, когда она наткнулась на других людей, которые говорят о болезни грудных имплантов, и заметила, что у них такая же сыпь вокруг глаз, как у нее.

После этой истории англичанка хочет добиться того, чтобы врачи сначала спрашивали у женщин, увеличивали ли они грудь, а не сразу исследовали аутоиммунные заболевания.

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