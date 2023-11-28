«Потеряла всех, испугалась и пошла искать»: мать рассказала, как двухлетняя дочь замерзла в сугробе

Мать двухлетней девочки, которую нашли полураздетой в сугробе на Урале, рассказала, как все произошло, а также в каком состоянии сейчас находится ее дочь. Малышка по-прежнему лежит в реанимации, но семья все еще надеется на чудо. Об этом сообщает издание E1.ru.

Как рассказала женщина, несчастье случилось тогда, когда она оставила младшего ребенка со старшей сестрой. Причем она неоднократно делала это и все было нормально, но в злополучный день 13-летняя школьница уснула на втором ярусе кровати, а сестренка ее потеряла. Вероятно, она не смогла найти никого дома, поэтому пошла искать родных на улицу, даже не одевшись.

«Мы даже не подозревали, что она на улицу выйдет. Видимо, потеряла всех, испугалась и пошла искать», - рассказала мама девочки.

Нашел малышку вернувшийся домой отец, после чего ее доставили в больницу. Сейчас маленькая пациентка по-прежнему в тяжелом состоянии. Родители даже пригласили в реанимацию священника, чтобы покрестить ребенка. Самих маму и с папой к девочке не пускают. Говорят, что двери откроются в двух случаях: либо шансов уже не будет, либо будут наблюдаться улучшения.

«Она пережила клиническую смерть и кислородное голодание. Еще у нее пневмония, врачи говорят, состояние очень тяжелое», - рассказала женщина.

Отметим, что оба родителя пострадавшей девочки ранее были судимы. Они воспитывают еще шесть детей, однако семья считается благополучной, на учете в ПДН не состоит.

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