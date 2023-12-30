Потеряла сознание в машине и умерла дома: глава СК поручил проверить действия медиков после гибели пациентки

Пожилая пациентка умерла после медицинского осмотра в Магадане. В обстоятельствах гибели местной жительницы поручил разобраться председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, передает Общественная служба новостей.

Дочь скончавшейся женщины рассказала о последних часах жизни пожилой матери. По ее словам, после медицинского осмотра родственницу повезли домой на машине скорой. Во время транспортировки пациентка потеряла сознание. Тем не менее медики потребовали от супруга жительницы Магадана, чтобы тот отнес ее в квартиру. Спустя полчаса женщина умерла.

Сначала проверку по факту случившегося организовали в местном минздраве. А теперь история заинтересовала главу Следственного комитета. Он поручил правоохранителям разобраться в смерти женщины.

Ранее в Красноярске трехлетний мальчик с ангиной задохнулся в машине скорой помощи. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.