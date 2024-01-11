Потеряла сознание на тренировке в школе: третьеклассница попала в реанимацию с травмой головы

Ученице третьего класса одной из школ Кронштадта потребовалась экстренная медицинская помощь. Во время посещения секции в школе девочка потеряла сознание. Сейчас она находится в реанимации, передает Фонтанка.

По данным журналистов, школьницу без сознания обнаружил тренер в спортзале. Накануне, 10 января, девочка занималась вместе со всеми на секции по тхэквондо. Однако в процессе у нее по какой-то причине ухудшилось самочувствие.

По словам матери, дочь оперативно привезли домой из школы. Однако затем третьекласснице все же потребовалась помощь врачей. У нее выявили ушиб головного мозга. Сейчас несовершеннолетняя пациентка находится в реанимации. В школе произошедшее комментировать отказались.

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