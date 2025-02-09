Потеряла контроль: семилетняя гонщица трагически погибла на соревнованиях по драг-рейсингу

В США семилетняя гонщица попала в аварию на соревнованиях по драг-рейсингу. Девочка скончалась от полученных травм.

2 февраля в Орландо проходили соревнования по драг-рейсингу. В них принимала участие семилетняя спортсменка. Девочка потеряла контроль над управлением автомобиля, сбила 34-летнего сотрудника службы безопасности и врезалась в бетонную стену, сообщает телеканал Fox 35.

На протяжении двух дней врачи делали все возможное, чтобы спасти девочку. Но помочь ей не удалось. 30 января гонщице исполнилось семь лет.

«Травмы можно залечить, но боль утраты неизмерима. Мы выражаем глубочайшие соболезнования скорбящим и будем продолжать поддерживать их в наших мыслях», - сообщается на странице автодрома в соцсети.

Мужчину, в которого она врезалась, доставили в больницу.

Ранее у машины президента Сербии Александра Вучича на ходу отлетело колесо. Специальные службы сейчас выясняют, была ли служебная машина повреждена намеренно или просто неисправна.