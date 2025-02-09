Покушение или неисправность: у машины президента Сербии на ходу отлетело колесо

Президент Сербии Александр Вучич попал в ДТП. У его авто на ходу отлетело колесо. Специальные службы сейчас выясняют, была ли служебная машина повреждена намеренно или просто неисправна, передает Telegram-канал Комсомольская правда: KP.RU.

Кадры дорожного инцидента попали в Сеть. На них видно, как автомобиль Вучича движется по дороге. В какой-то момент у президентской Audi отлетело колесо на ходу. Однако водитель сумел поймать машину и остановить ее. В результате аварии никто не пострадал.

Вучич, по данным СМИ, ехал в одно из сел на севере страны. После случившегося Вучич пересел в другой автомобиль из кортежа и продолжил рабочую поездку. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что «самый бедный президент мира» отказался от лечения рака. За время правления он приобрел только поддержанную машину.