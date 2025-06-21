Потерял жену в трагедии: единственный выживший после падения автобуса в Мойку год был в подавленном состоянии

Год назад в Санкт-Петербурге пассажирский автобус рухнул с моста в Мойку. Из восьми пассажиров выжил только один — Александр. Спустя время он рассказал о трагедии, в которой потерял жену, и о восстановлении.

Петербуржец рассказал, что он вместе с супругой изначально хотел поехать на троллейбусе, но сесть на него не получилось. Тогда пара села автобус и проехала полторы остановки до того, как техника протаранила перила в вылетела с моста, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

На поверхность достали только Александра, остальные же пассажиры погибли, в том числе его жена. По словам участника трагедии, в день, когда все произошло, у него и супруги было предчувствие чего-то нехорошего.

Пострадавший мужчина проходил реабилитацию в двух клиниках. Долгое время он не работал и был в подавленном состоянии. Сейчас его поддерживает семья. Житель Северной столицы заявил, что благодаря этому не ощущает себя одиноким.

Ранее единственный выживший при крушении самолета в Индии рассказал о спасении. Мужчина до сих пор не может поверить, что остался жив.