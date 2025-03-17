Потерял управление и улетел в кювет: замминистра МЧС России Роман Курынин перевернулся на автомобиле

Дорожная авария с участием замминистра МЧС России Романа Курынина произошла в Тульской области. Автомобиль с сотрудником спасательного ведомства улетел в кювет и перевернулся на крышу, передает Telegram-канал Baza.

В Сети появились снимки с места ДТП под Тулой, которое произошло 15 марта. На них запечатлен служебный автомобиль спасателей. Машина лежит на крыше. Ее переднее колесо сильно повреждено.

По информации журналистов, Курынин ехал в сторону Москвы. На 260-м километре трассы М-4 «Дон» автомобиль с ним попытался объехать ДТП, но сам попал в аварию, улетел в кювет и перевернулся.

Несмотря на опасный для жизни кульбит, Курынин практически не пострадал: госпитализация замминистра МЧС России не потребовалась.

Ранее сообщалось, что российский стендап-комик Павел Дедищев и юморист из Казахстана Евгений Чебатков попали в аварию. Они вместе путешествовали по США.