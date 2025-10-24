Потерял сознание и впал в кому: мать оставила четырехмесячного сына в ванне, чтобы посмотреть телевизор

В Южной Корее мать оставила четырехмесячного сына в детской ванночке и ушла смотреть телевизор. Ребенок потерял сознание и впал в кому.

Подробности сообщает The Korea Times.

Инцидент случился 22 октября в городе Йосу. 30-летняя женщина купала сына днем в детской ванночке. Ребенка, который еще не может сидеть сам, оставили на время. Когда родительница вернулась, мальчик был без сознания.

Ему вызвали скорую помощь, младенца доставили в больницу. Пока он остается в коме.

Женщина была задержана. Она сообщила, что смотрела телевизор, пока сын был без присмотра.

В больнице у мальчика заметили синяки и другие повреждения. Не исключено, что имело место насилие. Начато следствие.

