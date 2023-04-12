Врачи перепутали аппендицит с инфекцией: девочка умерла на Камчатке из-за ошибки в диагнозе

В больнице Камчатского края врачи поставили трехлетней пациентке неправильный диагноз. В результате ошибки девочка скончалась.

Она поступила в медучреждение 9 апреля. Врачи думали, что у ребенка аппендицит.

Обследование показало, что они перепутали его с другим серьезным заболеванием. Диагноз «аппендицит» так и не подтвердился.

Позднее выявление заболевания и неквалифицированная помощь привели к тому, что в ночь с 10 на 11 апреля девочка умерла – у нее остановилось сердце.

После трагедии возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает РЕН ТВ.

Как написал Telegram-канал SHOT, на самом деле у девочки была инфекция мочеполовой системы.

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