Потерял руку на СВО: злоумышленник едва не довел до самоубийства ветерана в Приморье

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении участника СВО. Подозреваемого в совершении преступления задержали в Приморье передает депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам народного избранника, в восточном регионе страны произошла дикая история. Неизвестные злоумышленники едва не довели до самоубийства ветерана спецоперации, потерявшего руку. У бывшего участника СВО вымогали деньги.

Через некоторое время стражам порядка стало известно о вопиющем случаи. Однако этот инцидент, по словам Хинштейна, далеко не единственный на территории региона. По факту данного происшествия организовано расследование. За его ходом наблюдает надзорный орган.

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